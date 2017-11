Alex Velea și Antonia, declarații de dragoste în direct la tv. Cei doi au împreună doi copii șui deși nu sunt căsătoriți, se iubesc pe zi ce trece mai mult.

Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi nu ezită să își expună iubirea public

Alex Velea și Antonia, declarații de dragoste în fața tuturor

„Nu actele sunt cele care te ţin într-o conexiune strânsă şi aşa cum trebuie să fie, sufletul şi alte lucruri (n.r. sunt importante). Nu aş fi putut să am un noroc mai mare şi să am o partidă mai bună. Îi mulţumesc pentru cei doi copii”, a declarat Alex Velea pentru Antena Stars. „Te iubesc!”, i-a spus şi Antonia. Alex Velea și Antonia își doresc pentru cei doi băieți, aceeași carieră ca a lor. „Nouă ne-ar plăcea să fie muzicieni. Nu ştiu dacă eram egocentrist, dar acum clar că ei sunt centrul Universurilui”, a mai spus Velea, care recent a pozat gol pentru coperta unei reviste.



