„Sunt în mare revenire de formă și aștept să fiu convocat la Națională! Cu spatele stau foarte bine, mereu am stat foarte bine. Am de muncit, pentru a pregăti și Crăciunul cu colinde și se încep pregătirile foarte curând. Mulțumesc lui Dumnezeu, chiar sunt bine cu sănătatea. Am avut un an foarte greu. Astăzi chiar m-am dus la teatru și am dat drumul la un CD pe care îl ascult cu mare plăcere… Îmi este foarte greu și nu știu ce să răspund. Ea (soția lui, n.r.) are un moral ceva mai bun, dar ca stare este la fel, fizic este greu. De foarte multe ori, soția mea este cea care, contrar unor lovituri pe la spate, este cea care îmi ridică moralul. Mi-a zis că mă așteaptă până când ajung acum, acasă.

A fost ziua ei de Sfânta Maria. I-am umplut casa cu flori, au venit și copiii și nepoții, au fost emoții mari și a fost o zi fericită, pentru că a avut toată ziua vizitatori și telefoane. Este conectată total la ce se întâmplă, singurul lucru este că nu se poate mișca. Nu sunt încercări de recuperare…O face puțin mai sprintenă, să zic așa, dar nu are rezultate foarte bune… Are profesori de recuperare, mă are și pe mine în casă, mai mult ca niciodată. I-am simțit enorm de mult lipsa Stelei Popescu și nu de puține ori încurajările ei și discuțiile pe care le aveam s-au rărit' a povestit îndrăgitul Alexandru Arșinel, la „Agenția VIP'.

Alexandru Arșinel a fost înlocuit la Teatrul de Revista Constantin Tănase. În actualul sezon, actorul nu figurează în cele doua spectacole ce sunt programate pentru luna septembrie. De altfel, pe afișele teatrului pe care îl conduce, acesta apărând doar ca director.

