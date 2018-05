Peste 500 de persoane participă la evenimentul la care vor fi desemnați cei mai buni dintre cei buni, actori, actrițe, regizori, scenariști, scenografi: Gala Premiilor UCIN 2018

“Sunt Ali Amir, m-am născut în București, pe 24 ianuarie 1996. Am intrat la facultatea de arte Ruskin University din Londra, dar nu am putut termina studiile din cauza unor probleme personale. A trebuit să mă întorc în țară și în prezent sunt în probe pentru admiterea la o facultate de arte din București. În Londra, am studiat regie și scenaristică de film, ceea ce vreau să urmez și aici. Am făcut o pasiune pentru regie încă de mic, mi-am dorit tare mult să scriu un lungmetraj și să îl pun pe marile ecrane. Am făcut cunoștință cu actoria cam pe la zece ani, atunci când tatăl meu m-a dus la Buftea pentru un casting, eu neștiind cu ce se mănâncă această meserie, doar am citit, firesc, la prima vedere textul și producătoarea a fost foarte încântată. Am dat casting pentru „Inimă de țigan” în regia lui Iura Luncașu, pe atunci producătoare fiind Ruxandra Ion, căreia îi mulțumesc pe această cale pentru șansa pe care mi-a oferit-o. În continuare am avut o colaborare destul de lungă cu Media Pro, interpretând roluri în serialele „Regina”, „Aniela”, „Iubire și Onoare” și „Las Fierbinți” (rol episodic). De-a lungul acestor ani am văzut cât de frumoasă este meseria de actor și că te poți transforma în orice vrei tu, de la cerșetor până la sfânt”, spunea recent actorul despre el.

În 2018, Uniunea Cineaştilor din România sărbătoreşte 55 de ani de la înfiinţare. Asociaţia Cineaştilor din România a luat naştere în anul 1963, la iniţiativa unor cineaşti legendari precum Victor Iliu, Ion Popescu Gopo, Mihnea Gheorghiu, Liviu Ciulei, Paul Călinescu şi Mircea Drăgan. În 1990, asociaţia a devenit Uniunea Cineaştilor din România, iar din 1972, Uniunea a început să decerneze anual premii, prin intermediul galelor UCIN care recompensează performanţele cinematografice ale anului anterior.

Citește și