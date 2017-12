Alin Pascal, pus într-o situație dificilă.“Am stat cinci ore la machiaj

Alin Pascal, pus într-o situație dificilă, în marea finală a show-ului “Te cunosc de undeva!” din această seară, de la ora 20.30, la Antena 1. Artistul va fi Duhul Lămpii din musicalul “Aladdin”, spune că nu a existat personaj care să nu-i fi dat bătăi de cap în sezonul care se încheie.

“Nu a existat personaj care să nu-mi dea bătăi de cap. Acestea au fost fie din cauza partiturilor dificile, fie pentru că trebuia să joc în travesti, fie țineau de partea de actorie. De departe însă cel mai greu personaj pe care l-am avut de imitat a fost cel din finală, Duhul Lămpii din “Aladdin”. Un personaj complex, pentru care am avut mult de cântat, mult de dansat și mult de jucat. Și totul a trebuit pregătit într-un timp extrem de scurt, doar o săptămână. Pentru acest personaj am stat cinci ore la machiaj, iar ca să mă demachiez mi-a luat o oră”, spune Alin.

Concurentul mai spune că cel mai reușit personaj al său din actualul sezon a fost, din punctul său de vedere, Marvin Gaye. “Sincer, îi știam melodiile, dar nu știam cine le cântă. Acum, am devenit un mare fan al său. I-am ascultat toată discografia și este spectaculoasă”. Iar cel mai nereușit personaj al său a fost Rod Steward. “Nu știu ce am avut cu el… pur și simplu nu am reușit să mi-l asum”, mai spune Alin.

Citește și