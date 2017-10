Alina Eremia își planifică nunta și vrea cu orice preț să nu depășească vârsta de 26 de ani pentru a îmbrăca rochia de mireasă. Vedeta a vorbit despre cel mai important eveniment din viața ei.

Alina Eremia are o relație discretă cu iubitul ei, Edi Barbu. „In primul rand imi spune ca sunt cea mai frumoasa, ca ma iubeste. Imi face de mancare, el este bucatarul in familie. Eu ma feresc de bucatarie. Nu ma pricep, eu sunt cu curatenia. Am reusit sa ne impartim sarcinile foarte bine. Cred ca e foarte atent la nevoile mele si incearca pe cat posibil sa ma faca cat mai fericita si reuseste. Unde se poate, unde nu iti dai seama ramane acasa, dar ma sustine de la distanta. Suntem pe telefon incontinuu. E gelos? Nu, nu am niciun fel de problema din punctul asta de vedere. Avem incredere.”, a spus Alina Eremia pentru Antena Stars, în urmă cu ceva vreme.

Alina Eremia își planifică nunta, deși are doar 23 de ani

Alina Eremia a vorbit astăzi despre nuntă. ”Cred. Așa îmi doresc. Așa mi-am propus când eram eu mică… să nu trec de vârsta de 26 de ani.”, a declarat Alina Eremia într-o emisiune TV. În urmă cu o lună, Alina a filmat un videoclip în Miami.

