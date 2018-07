Alina Eremia merge la sala de 3 ori pe saptamana. Nu mai facuse sport din copilarie. “Am facut handbal cand eram mica si eram in echipa scolii, nu mai stiu ce post aveam, dar in niciun caz in poarta”, a povestit ea la Pro tv.

Alina merge la sala si tine un regim dur. Asa a reușit să slăbeascp 10 kilograme. “Nu am abandonat treaba asta cu alimentatia dupa ce am slabit, pentru ca multi asta fac, zic “la revedere, mananc ce vreau”. Ciocolata am reusit sa o inlocuiesc cu ciocolata indulcita cu stevie. Cateodata mai poftesc la cartofi prajiti”, mai spune ea.

