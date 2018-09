Alina Pușcaș, în lupta cu depresia. “Trăiam un sentiment de inutilitate”

„Nu mi-a fost foarte greu să intru în pielea personajului din „Fructul Oprit”. Îmi doream ca personajul meu să răbufnească încă din primul sezon într-un fel sau altul. Nu am ajuns în viaţa mea într-un moment pe care să nu pot să-l controlez. Am avut şi eu depresii pe care le-am gestionat tot eu. Eu aş recomanda terapia. De cele mai multe ori poate nu găseşti omul potrivit ca să te deschizi. În unele relaţii nu am simţit nevoia să mă deschid atât de mult. Aveam doi prieteni cu care vorbeam aproape orice. Am avut o perioadă când am intrat în depresie pentru că nu ştiam în ce direcţie să o iau cu viaţa mea. Mi se părea că nu am niciun rost în viaţă. Trăiam un sentiment de inutilitate. Din senin m-am apucat de sală, mergeam zilnic. Am făcut sală non-stop şi m-am descărcat. Îmi era teamă că nu o să găsesc persoana care să mă înţeleagă şi atât”, a spus Alina Puşcaş la Antena Stars.

În această vară, Alina Pușcaș a petrecut o vacanță de vis în China, alături de soțul ei, Mihai Stoenescu. Cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. Au împreună doi copii și o căsnicie fericită.

