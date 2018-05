ANALIZĂ. De ce România nu s-a calificat în finala Eurovision 2018. Ce spun Monica Anghel, Mihai Trăistariu și Mihai Alexandru – ”Nu despre asta este Eurovisionul! Este o confuzie”

Prestația României de la Eurovisionul de anul acesta a generat o premieră: pentru prima dată de când s-a decis, în 2004, organizarea semifinalelor, țara noastră nu a reușit să ajungă în finală. O performanță negativă de care nu suntem mândri, dar pe care am încercat să o explicăm prin vocea unor persoane cu autoritate în materie.

Ce s-a întâmplat? De ce nu s-a calificat România în finala Eurovision 2018? A lipsit ceva show-lui nostru? Piesa nu a transmis mesajul așa cum ne-am așteptat? Ce ne-a lipsit? Ce puteam face mai bine? Am vorbit cu Mihai Trăistariu – artistul care a lansat internațional un hit românesc, prin prestația de succes din 2006 (”Tornero”), cu Monica Anghel care, în 2009, împreună cu Marcel Pavel, a obținut locul 9, în Estonia, cu piesa ”Tell Me Why”, și cu muzicianul Mihai Alexandru, un veteran al concursului, care, pentru ediția de anul acesta, a mizat pe tinerețe și s-a prezentat în selecția națională cu doi puști, Alexia și Matei. Mai mult, anul acesta Mihai Alexandru face parte – alături de Nicu Patoi, Anca Lupeș, Alexandra Cepraga și Gabriel Cotabiță – din comisia de experți care vor acorda voturile juriului României în concurs.

Pentru Mihai Trăistariu, lucrurile sunt destul de clare. El însuși participant în selecția națională și considerat unul dintre marii perdanți, este de părere că piesa finalistă nu avea ce să caute în acest concurs. Nu este vina artiștilor, ci a piesei și a show-ului neofertant. Mai mult, rămâne încă un mister pentru Mihai Trăistariu cum au reușit cei de la The Humans să…