Anca de la Exatlon aruncă bomba și dezvăluie amănunte mai puțin știute, după ce a părăsit competiția. Bruneta a declarat în direct la “Teo Show” că nu își mai susține foștii colegi, ci pe Faimoși.

“Pentru mine a însemnat mare lucru să fac față unor oameni care au făcut sport. Începuse să îmi placă, aș fi vrut să stau mai mult acolo. Am lucrat în cazino, am fost crupier, dealer. Nu am facut sport în viața mea. Am văzut promo-ul și am pus mâna pe telefon ca niciodata. Am aplicat online, am simtit ca ma reprezintă. Eu sunt mai băiețoasă”, a spus Anca la Teo Show.

“Eu consider ca am avut dreptate de fiecare data când m-am certat cu cineva. M-am uitat de mai multe ori la jocul de fotbal, inclusiv ieri dimineață. M-am enervat și acum când am văzut. Am fost acuzata pe nedrept. Claudia m-a provocat, toate fetele m-au înjurat. Am raspuns si eu, cedasem, imi venea sa plang. Aveam entorsa și ele mă înjurau.

Anca a aruncat bomba.”Eu țin cu Faimoșii, îmi pare rău pentru Războinici dar cu mine au încheiat-o. Nu simt să țin cu ei, mor cand il vad pe Alex. Țin cu Giani, de exemplu, fără să vreau. Țin cu câtiva de la Războinici, dar mai mult tin cu Faimoșii”.

Citește și

REPORTAJ/Meci caritabil de hochei pentru un tată fără picior care-şi creşte singur copiii, după ce mama micuților a murit