Anca Pop, alături de Lady Gaga și Katy Perry în topul celor mai difuzate artiste din Japonia. Artista din România a susținut recent un turneu în șase orașe din Țara Soarelui Răsare, în fața a peste 10.000 de oameni, în Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara și Kobe.

Cu acest prilej, Anca Pop a fost invitată și la birourile Spotify din Tokyo, piesele artistei ajungând în topul Spotify al celor mai ascultate hituri din Japonia.

Anca Pop a compus pentru Goran Bregovici

“Spotify este o platform uriașă de streaming muzical, foarte cunoscută în Statele Unite și mai ales în Japonia, iar piesa a fost una dintre cele mai ascultate în ultima perioadă. A ajuns pe locul 3 în topul celor mai ascultate piese din Japonia de pe Spotify ăn luna Octombrie. M-au invitat astfel la ei la sediu pentru a mp cunoalte. Ei procedează în mod similar cu orice artist care are mare succes pe Spotify. De-a lungul timpului, le-au vizitat birourile Lady Gaga, Katy Perry, Pink, Jennifer Lopez sau One Direction. M-au primit cu brațele deschise și mi-au luat câteva interviuri pentru mai multe posturi de radio. Mai mult, am fost invitată să-mi scriu numele pe un perete de onoare, lângă toți ceilalți artiști care le-au trecut pragul ”, spune Anca Pop.

După turneul din Japonia, Anca Pop a revenit în România, pentru a lansa piesa “More Than you Know”, o colaborare inedită cu Frații Cocoș și Paul Pepsy.

Cu aceștia Anca Pop a colaborat în trecut și pentru albumul lui Goran Bregovic, „Champagne for Gypsies”, pentru care a compus câteva piese. Pentru More Than You Know, Anca Pop a ales un stil fusion între muzica pop și cea balcanică și a filmat un clip pitoresc, într-un peisaj idilic, pe colinele din zona Văii Prahovei.

Anca Pop, artista care i-a compus lui Goran Bregovic două piese și a colaborat cu acesta pentru propria melodie, “Jealous Monster”, s-a facut remarcată în peisajul monden românesc în urmă cu trei ani, lansând piesele “Free Love” și “Supercool”.