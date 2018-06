“Dorim să ne mutăm într-o casă mai mare. Acum copiii stau câte doi într-o cameră şi am vrea ca fiecare să aibă propriul spaţiu. Dacă am avea două-trei camere în plus ne-am simţi mai relaxaţi şi am fi mai liniştiţi”, declarau atunci cei doi la un post tv

Acum, Anca Serea a mărturisit că mai amână momentul. “Casa nu am vândut-o, pentru că ne-am răzgândit între timp, nu am luat o decizie definitivă. Ne este greu să ne organizăm așa repede”, a declarat Anca Serea pentru Click!

