„Săptămâna aceasta o să o duc pentru prima dată pe Evelin la grădiniță. Eu cred că nu o să plângă, pentru că noi avem grădinița fix la parter și de fiecare dată când intră în grădiniță, intră cu ei. Eu am o problemă în a o lua de la grădiniță. Îmi doresc foarte tare, abia aștept. Da, vreau să mai fac un copil. Să vorbească cu Sorin (nr. Alex Velea) să îi explice cum o prinde pe Antonia acasă atunci când trebuie.”, a povestit Anda Adam la Antena 1.

„Era foarte tare, am avut o perioadă atunci, am avut un concert în care nu mai auzeam muzica, oamenii cântau cu noi și se distrau. Au trecut 13 ani de atunci, el are memoria bună.”, a mai spus Anda Adam, despre colaborarea de succes cu Alex Velea.

Citește și

GALERIE FOTO/ Paradoxul Vaslui. Cel mai bogat cămin de stat pentru bătrâni se află în cel mai sărac județ. Sunt condiții ca-n Germania!