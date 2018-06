“Are alte activităţi pe care le face atunci când suntem undeva. Nu e genul de copil care să stea în scaun cu ochii în telefon. E un copil… în primul rând este foarte relaxată şi foarte sociabilă având în vedere vârsta mică pe care o are. Noi am luat-o cu noi peste tot. Am încercat să o fac să fie cât mai prietenoasă. Mami e mami. Când eu apar în peisaj ea întotdeauna o să o prefere pe mami, însă cu tatăl ei are o relaţie aparte”, a povestit Anda Adam.

“O să fie şi băiatul lui mama, dar mai stăm puţin, avem planuri mari cu Evelin, să intre şi ea la grădiniţă. Este tatăl ideal. Consider că am noroc, ştiu că în viaţă nu le poţi avea pe toate”, a mai spus Anda Adam, una dintre cele mai sexy artiste de la noi.

Citește și

VIDEO EXCLUSIV/Obligat să renunțe la fumat, Giani Kiriță a avut două săptămâni de coșmar la Exatlon. „Primele zile chiar îmi era rău”