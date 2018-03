Andi Moisescu, moment emoționant la Românii au talent, în cea de-a șasea ediție, vineri 23 martie. Speranțe mari i-au dus prin lume, dar visul i-a adus acasă. Acum, imaginația e liberă să prindă viață! Scena este pregătită pentru Marea Unire a Talentului

Vineri, de la 20:30, vom spune plini de mândrie că: Marina Română are talent! Fanfara Forțelor Navale prezintă săptămâna aceasta un moment plin de forță, armonie și ritm, care încântă întreaga sală. Totodată, membrii Fanfarei fac și o demonstrație de folclor și de vals, primită cu multă bucurie de public. Dacă jurații sunt invitați pe scenă pentru câțiva pași de dans, Smiley și Pavel dansează în culise, având drept recuzită un saxofon, însă trec rapid la o horă românească. Fericit să vadă un astfel de număr pe scena Românii au talent, Andi Moisescu își aduce aminte de copilărie.

”Eu mi-am retrăit copilăria. Eu am fost crescut de bunicii mei, iar bunicul meu a fost colonel în Marina Militară. N-a existat nicio zi în care Fanfara să se întoarcă în garnizoană cântând, iar eu să n-o însoțesc până la poartă. Asta era o tradiție. Mă bucur că mi-am adus aminte de toate lucrurile astea frumoase”. Tot vineri, magia depășește orice limită și-i ține pe toți cu sufletul la gură, iar concurenții veniți de peste hotare aduc pe scenă momente uluitoare prin care demonstrează încă o dată că Românii au talent oriunde în lume. În ediția de vineri, 7 aprilie, Trupa OK WORLD WIDE a primit Golden Buzz de la Andi Moisescu.

