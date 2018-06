„S-a întâmplat hormonal să mă simt foarte prost, tristă, apatică, pe toată perioada sarcinii. Nu mi-am luat concert, am luat pauză. După ce am născut, s-a accentuat și mai mult. Mi-am pus în gând în două săptămâni să mă refac. Dacă îmi permit, de ce să nu am o bonă? Majoritatea mamelor care intră în depresie, intră pentru că au stat acasă. Soțul meu a preluat tura de noapte, acea perioadă de oboseală cronică.

Eu am cerut ajutor, despre asta vorbesc. Eu nu am vrut să plec din spital, pentru că acolo m-am simțit bine. Am cerut și medicamente ca să nu mai am dureri. Nu mi-a fost rușine să cer ajutor. Să nu fiu răutăcioasă, dar doar în România se crede că se fac copii ca să aibă grijă de noi la bătrânețe. Eu la bătrânețe o să am o pensie, o situație, copiii nu se fac ca apoi să te folosești de ei”, a spus Andreea Bălan, la „Acces Direct”.

Recent, Andreea Bălan a postat pe contul de socializare imagini cu Ella, alături de care a scris un mesaj în care le-a făcut fanilor o mărturisire.

