Andreea Bălan a publicat imagini din primii ani de muzică

Acum 24 de ani, la varsta de 10 ani am avut prima aparitie la tv la emisiunea Ba Da, Ba, Nu' de la TVR. Asta se intampla cu 3 ani inainte de Andre, iar la 12 ani am lansat primul album solo. De atunci sunt pe scena fara nicio pauza. Its been a long way si nu a fost usor deloc…? Este foarte greu sa te mentii peste 2 decenii si sa te reinventezi mereu.