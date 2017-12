Andreea Bălan și-a făcut lista de dorințe pentru anul viitor. Artista se este o femeie o soție și o mamă fericită. Are un soț așa cum și-a dorit și așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarnă.

Andreea Bălan se pregătește de vacanță. Artista și soțul ei, George Burcea vor pleca în Miami. De Crăciun, vedeta va găti pentru cei dragi, așa cum o face de fiecare dată.

„Când eram mică, am avut sărbători până la 12-13 ani. Apoi am început să cânt cu trupa. În ultimii ani, în schimb, am ales să stau acasă de Crăciun. Soțul meu gătește fenomenal piftii și cozonaci. Abia aștept Crăciunul, pentru că atunci o să facă niște delicatese. (…) Mi-am dorit mereu să am un bărbat care să îmi aducă flori și să am un copil. După trei ani, mi s-a îndeplinit. Acum mi-am făcut o altă listă. Acum sunt lucruri mai umane și mai simple. Acum vreau să mă bucur de lucrurile mici și vreau să fiu mai umană și mai empatică. Să fiu mai înțelegătoare atât cu mine, cât și cu cei din jur, să nu mai fiu dură cu fetele din echipă”, a spus Andreea Bălan în platoul „Cool Sunday Nights” de pe Antena Stars. În acest weekend, Petrișor Ruge, dansatorul Andreei Bălan, a fost implicat într-un accident rutier.