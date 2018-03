Andreea Bălan și-a redecorat casa în care a stat cu Keo. Artista a postat pe contul de socializare un mesaj prin care le mărturisește fanilor ce decizie a luat cu privire la locuința din Băneasa, în care a locuit cu fostul iubit.

După ce anul trecut „a făcut partajul” pe casa din Băneasa, evaluată la 500.000 de euro, despăgubindu-l pe fostul iubit cu o sumă uriaşă de bani, acum Andreea se ocupă de redecorare. Solista a povestit pe blogul ei, andreeab.ro, mai multe detalii.

“De când am plecat din Ploieşti, până la vârsta de 28 de ani am avut locuinţe doar cu chirie şi mereu am visat să am casa mea, făcută pe nevoile mele, decorată aşa cum îmi doresc şi cu suficiente camere încât să îmi încapă toate lucrurile şi recuzita de scenă. Atunci când stai cu chirie, ceea ce vezi/găseşti aia primeşti, nu prea poţi să te simţi confortabil în casa altuia, decorată după gusturile sale şi mereu am suferit pentru că nu m-am simţit acasă nicăieri. Acum 5 ani am început construcţia casei în care locuiesc acum, o casă mare, de 350 m pătraţi, cu 8 camere, 5 băi, plus un studio de înregistrări. La vremea respectivă, ocupată fiind cu concertele, nu prea am avut timp să mă ocup de amenajarea interioară, să aleg mobila şi decoraţiunile, sarcina revenindu-i partenerului meu (n.r. Keo). Relaţiile vin şi pleacă, aşa că la scurt timp după, m-am văzut locuind singură într-o casă decorată de altcineva. Şi, deşi aveam casa mult visată, nu mă simţeam acasă. Mi-a trecut de multe ori prin cap să mă mut, am fost chiar şi la vizionări de case. Dar după câteva încercări de a căuta ceva pe gustul meu, mi-am dat seama că nu reuşesc să mă văd locuind în altă parte, pentru că aveam deja casa mult dorită. Aşa că de la vizionări de case, am trecut la vizite în show-room-uri de mobilă”, a povestit Andreea Bălan pe blogul ei. Artista pare a fi o norocoasă în ceea ce privește căsnicia sa. Soțul Andreei Bălan gătește foarte bine, face piața și participă la toate treburile casei. În plus, își răsfață mereu fetele.

