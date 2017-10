Andreea Bănică, prima vacanță în 4. “Cu ce ne-am întors din Grecia”

Andreea Bănică, prima vacanță în 4. Artista a povestit pe blogul personal cum s-a desfășurat vacanța în care a mers și băiețeul ei, Noah.

Andreea Bănică și soțul ei au plecat în vacanță împreună cu fetița și băiețelul lor. Cei patru s-au relaxat și au profitat din plin de vremea frumoasă din Grecia.

Andreea Bănică, prima vacanță în 4, în Grecia

„Am plecat organizați, cu bagaje multe, de nu se mai închidea mașina și tot nu am putut pune tot ce aveam nevoie. De la scutece la cărucior… Doamne, când am văzut că se umple mașina și nu mai avem loc îmi venea să nu mai plec. Și am început (scutece, schimburi, prosoape, creme, colace, jucării, saltele, perne, cărucior, mâncare Noah (diversificare), lapte, premergător, nu am uitat Ciful nici de data asta, 3 valize cu haine. Deși mi-am luat strictul necesar, pfff… eram înghesuiți tare și aveam de mers cam 8-9 ore așa. Însă când mă gândeam la smochinele meleee… eheheee… uitam de tot. Am plecat la 1.00 noaptea și am ajuns la 9.00 dimineața cu ochii ieșiți din orbite, rupți de somn. Bineînțeles că așa obosită cum eram, m-am pus pe curățenie și, după ce am terminat, nu puteam să mă culc fără să mănânc smochine. Când am plecat nu m-am lăsat până nu am mai cules o lădiță de smochine, am cumpărat brânză feta și ulei de măsline. Aveam comandă specială de la sora mea: un UzoAm facut plajă, am dormit sub măslini, ne-am dat cu ski-jetul, colacul, am mâncat mult pește și caracatiță, ne-am bălăcit, ne-am plimbat pe malul mării, am hrănit pescărușii, mi-am băut cafeaua într-o priveliște de vis!”, a scris Andreea Bănică pe contul de socializare. Andreea Bănică este una dintre cele mai sexy apariții din showbiz. Este mamă a doi copii însă reușește să se mențină în continuare în formă.

