Andreea Bănică s-a îmbolnăvit și a fost la un pas să-și anuleze concertul din cauza răcelii puternice. Și asta nu e tot. Fiica și soțul ei au pățit același lucru.

Andreea Bănică a postat pe blogul personal un mesaj, în care le-a împărtășit fanilor, experiența ei cu răceala puternică.

Andreea Bănică s-a îmbolnăvit, împreună cu toată familia ei

„Noi, toți cei din casă, ne-am îmbolnăvit… ce mă bucură cel mai tare e că, până acum, micuțul Noah nu a fost bolnăvior. Cel mai mult pe lume îmi doresc copiii sănătoși! Prima am fost eu, iar când am simțit că e de rău a fost sâmbătă, la concertul pe care l-am susținut în aer liber la Baia Mare. Îmi era dor de băimărenii mei, însă mi se părea că ma scurg din picioare. Am plecat cu avionul dimineața și am ajuns pe la prânz în Cluj. De acolo m-a preluat o mașina și am plecat spre Baia Mare. Pff… toată viața am mers cu mașina, sute, mii de km, însă acel drum mi s-a părut cel mai greu. Mă durea capul, aveam senzație de vomă în permanență, mă durea gâtul, îmi curgea nasul, îmi era frig (pe toate le aveam). Am ajuns la hotel și m-am pus pe canapea, învelită în plapumă, de unde m-am dat jos când a venit tour managerul meu, pe care l-am rugat să mi ia una alta de la farmacie. Pentru prima oară mi-a fost teamă că nu voi fi în stare să urc pe scenă… M-am burdușit cu pastile și am luat și ceva pentru somn, apoi m-am băgat în pat. Recunosc, mi-a fost greu, însa îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a lăsat glasul să funcționeze, pentru că altfel mă vedeam nevoită să anulez concertul, ceea ce nu am pățit niciodată.

Când am ajuns în București m-am oprit și mi-am cumpărat masca și de 3 zile o port non stop, de frica să nu ia ceva Noah Andrei. Am început să îi doftoricesc pe toți pentru că Sofiei îi curgea nasul și o „gâdila” gâtul, bona lui Noah la fel, Lucian tușea… Nino, câinele era perfect! Și să te ții… Noah tot timpul mă trage de masca. Zic, hai Doamne ajută să fim bine toți! Pastile și lămâie muuuultă pentru această perioadă cu schimbări bruște de temperatură și pentru o vreme neobișnuit de caldă, pe care eu o ador! Ne auzim de Halloween”, a scris Andreea Banică pe Facebook. Recent, Andreea Bănică a vorbit despre scandalul dintre soțul ei și Alex Velea.

