Andreea Esca, data afară din casă de părinți, după ce a plecat cu o colegă de grădiniță și bunica acesteia, fără să anunțe. Mai mult, vedeta a primit și o bătaie zdravănă. Știrista de la Pro tv își amintește cu plăcere de perioada sărbătorilor, atunci când era copil.

Andreea Esca a povestit despre momentele din preajma sărbătorilor, mai ales din preajma Crăciunului, când aceasta aştepta cu nerăbdare venirea Moșului Crăciun.

„Eu l-am văzut când Moş Crăciun mi-a lăsat cadourile şi a zburat pe geam. Pe una dintre camere nu o foloseam aproape niciodată, o numeam camera a patra. Şi acolo venea Moşu’ şi lăsa cadourile. Am intrat o dată acolo şi l-am văzut şi a zburat pe geam. Mereu îmi aducea o păpuşă. Mereu când mă gândesc la Crăciun, mă gândesc la cel de când eram copii. Am plecat o dată cu o colegă de la grădiniţă şi cu bunica ei şi nu am zis nimănui şi tata nu m-a găsit. Până la urmă, m-au căutat şi eram în faţa acestei blocului fetiţe şi mi-am luat o bătaie serioasă. M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş. Şi atunci am stat ce am stat şi am bătut la uşă să le cer pantofii, că m-au dat afară în papuci şi nu puteam să plec aşa”, a povestit Andreea Esca.

Recent, Andreea Esca a povestit depre o conversație pe care a avut-o cu fiica sa, Alexia, în timpul unui zbor cu avionul. Andreea Esca este mama a doi copii, un băiat și o fată, Alexia, care este îndrăgostită lulea de Mario Fresh.

