Andreea Esca, declarații emoționante despre fiica ei și despre cum era viața ei în urmă cu zece ani. Vedeta Pro tv speră ca fiica ei să devină mamă la vârsta de 28 de ani.

“Am mai puţină minte decat în urmă cu zece ani pentru că am mai puţini ani de consumat. Din ce mai trece un an încerc să gust viaţa şi mai din plin. Cel mai bun lucru este că am reuşit să păstrez standardul ştirilor. Sunt foarte mândră de copiii mei, merg foarte bine la şcoală, avem o relaţie bună cu ei, îmi place de ei. Am reuşit să accept virtualul şi să mă dezvolt în această lume a internetului şi e o mare realizare pentru mine”, a spus Andreea Esca într-un interviu.

“Peste încă 10 ani, poate că Alexia se va şi mărita, poate o să fiu bunică. Se poate să mă găsiţi tot la ştiri şi în rest la party o să fiu în continuare”, a spus Andreea Esca, despre fiica ei, Alexia.

Andreea Berecleanu și Andreea Esca sunt două nume importante din lumea televiziunii de la noi. Ambele sunt apreciate pentru profesionalismul de care dau dovadă la pupitrul jurnalelor de știri, una la Antena 1, cealaltă la pro Tv. Despre relașia dintre el s-a comentat îndelung, dar de data aceasta Andreea Berecleanu, care este căsătorită cu medicul estetician Constantin Stan, a decis să facă lumină. Vedeta de la Antena 1 a explicat că este într-o relație foarte bună cu Andreea Esca, cea care în viața de zi cu zi formează o familie cu omul de afaceri Alexandre Eram.

