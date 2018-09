„Da, mi-e greu fără ea. Dar acum vorbim mult mai mult decât vorbeam înainte. (…) Ea este un copil care a stat acasă, care a fost foarte răsfățată. Deodată s-a trezit singură, în 16 metri pătrați, cu tot cu bucătărie și acum trebuie să-și facă curat singură.

Când ne-am dus, am stat o săptămână împreună, pe urmă ne-am întors împreună în weekend și apoi a plecat înapoi duminică. Eu am plecat înainte și l-am lăsat pe Mario să ducă partea grea. Să știi că n-am plâns, chiar n-am plâns. Acum nici nu mai apuci să-ți facă dor de cineva cu Facetime-ul ăsta. E așa entuziasmată și când am văzut cât de frumos e acolo, sunt încrezătoare. (…) Și-a făcut o gașcă acolo din toate țările… Abia aștept să-i aducă, chiar mi-ar plăcea să fie străini care să descopere România”, a spus Andreea Esca, la PRO TV.

