Andreea Marin, mai îndrăgostită ca niciodată. Vedeta a vorbit despre cele mai importante persoane din viața ei. Fiica ei o sprijină zi de zi, iar iubitul o împlinește și îi aduce zâmbetul pe buze.

„Sunt oameni cu sufletul mare care mă sprijină și mă ajută. Uneori știi cât contează o vorbă? Am și acea bucurie extraordinară să îmi văd copilul crescând, marturizându-se și este un sprijin pentru mine. Am un om alături pe care mă bazez, nici nu mă așteptam. N-aș vrea să spun că sunt împlinită 100%. Vreau mereu să îmi doresc mai mult și să am pentru ce să lupt. Sunt mulțumită de ceea ce am, sunt fericită, dar am și alte vise de împlinit”, a spus Andreea Marin La Antena Stars.

Mai mult, Andreea a vorbit și despre sărbătorile de iarnă, pe vremea când era copil. „Crăciunul e amintirea familiei. Asta înseamnă. Totdeauna am petrecut Crăciunul acasă, cu cei dragi. Eu credeam că Moșul există până într-o zi când i-a căzut o mănușă și mâna seamăna foarte bine cu a bunicului. Îmi doresc sănătate și dragoste. Țin mult la echilibru. Mă bucur dacă sunt în echilibru. Anul acesta a fost un dar de la Dumnezeu. Aveam nevoie de o balanță corectă. Probabil că am făcut și eu ceva bun în viață și Dumnezeu a zis că trebuie să merg înainte”, a mai spus Andreea Marin.

Zâna nu a ascuns cât de fericită este alături de noul său partener, care i-a redat echilibrul. Andreea Marin își duce iubitul în mijlocul familiei sale, pentru a petrece sărbătorile împreună.

