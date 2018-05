Andreea Marin a plecat în Malta, unde se va relaxa zilele următoare. Pentru că de fiecare dată își ține la curent fanii cu toate activitățile sale, și de data asta, vedeta i-a surprins cu imagini din vacanță.

Andreea Marin trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei, iar de câte ori au ocazia, cei doi pleacă într-o vacanță. De data asta, prezentatoarea tv a ales ca destinație, Malta, locul pe care îl îndrăgește foarte mult.

Prietenii virtuali au reacționat imediat și au felicitat-o pe vedete pentru felul în care arată. “Ești superbă”, “Minunat. Vacanță plăcută”, au comentat aceștia.

Zilele trecute, Andreea Marin a vorbit despre relația cu fiica ei, Violeta, în vârstă de 11 ani. „Mi-e dor de ea! Nu am văzut-o de azi dimineață, mi-e dor pentru că am plecat acum și pentru că ea nu venise de la școală. Mi-o doresc în brațe, trebuie puțin muștruluită. I-am zis că pentru asta am făcut-o, ca să o rup! Că fălcuțele sunt făcute pentru a fi ronțăite! Dar este prea adolescentă și m-a anunțat că aș putea să mai răresc gesturile astea pentru că o fac de rușine”, a spus Andreea Marin la Pro tv.

