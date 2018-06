“Parcurgi orasul aglomerat cu inima stransa ca nu vei ajunge la timp, intri in sala abia respirand de atata graba, o cauti cu privirea, apoi iti vezi copilul urcand pe scena cu zambetul inflorind pe chip, de bucurie ca ai reusit… Iar dascalul se apropie si iti sopteste: “ne-a rugat sa nu incepem cumva fara mami, ca ea nu incepe inainte sa ajungeti, ne-a spus ca pentru dvs. a pregatit proiectul-surpriza de sfarsit de an…” Momentul acela cand realizezi ca timpul a trecut, ca poate face lucruri mari in taina, singurica, doar sa te surprinda, si te simti iubita, pretuita cu adevarat… Clipa aceea de mandrie cand ii vezi coronita asezata pe cap… Azi am avut lacrimi. De bucurie, fara margini. A fost ziua noastra, suflet langa suflet. Ea e coronita mea. O aura violet… #pure #love #hapiness”, a spus Andreea Marin.

Zilele următoare, Andreea Marin pleacă la iubitul ei, unde va petrece vacanța. Realizatoarea tv și bărbatul care i-a cucerit inima trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi sunt văzuți destul de rar împreună, mai ales că Adrian Brâncoveanu în vârstă de 32 de ani,petrece puțin timp în România.

