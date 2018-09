„Da, desigur, astfel de vești sunt puțin exagerate. Nu e nimic grav, astăzi am făcut RMN-ul, a fost bine. Nu e o formațiune care să mă ducă cu gândul către probleme. Am o cocoașă care nu e bine să fie în zona cervicală. Peste o lună voi face operația, totul va fi bine, e o problemă temporară. Mai greu mi-a fostă să stau în aparatul de RMN astăzi, să fiu sinceră. Oamenii m-au liniștit pentru că nu mai puteam respira. Nu mă panichez, dar sunt un om practic și rămân în felul acesta și în privința problemelor de sănătate. Eu sunt de părere că e mai bine să știu mai din timp, când pot să fac ceva. Am vreo 5-6 operații, făcute de nevoie, nu te joci când e vorba de sănătate. Avem datoria și față de copii noștri să le aratăm că așa trebuie făcut„ , a povestit Andreea Marin la Răi Da’ Buni.

Andreea Marin va ajunge pe masa de operație, ea fiind hotărâtă să își rezolve problema de sănătate în țară, având încredere deplină în medicii români.

Citește și

Fiul lui Liviu Dragnea şi soţia sa au fost agresaţi verbal pe stradă, în zona Cotroceni