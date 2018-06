Antonia, despre secretul echilibrului între familie și cariera de succes

Jurata ”The Four – Cei 4” este mama a trei copii superbi, este soție și o artistă apreciată și se pare că a găsit secretul pentru a se bucura de fiecare clipă atât pe scenă, cât și alături de cei dragi. ”Ne ajută foarte mult părinții noștri, ei stau cu Dominic și Akim atunci când noi avem concerte și filmări. Maya este în Italia, deja este mare, merge la școală, este pasionată de dans și îi place să și cânte. Învață bine și sunt extrem de mândră de ea. Mi-ar plăcea să o pot aduce și pe ea în țară, deja de prea mulți ani nu am putut să fac acest lucru și mi-aș dori să îi cunoască și pe frații ei, altfel decât pe Skype. Dominic este un copil energic, merge la grădiniță, îi place să danseze și deja cântă, însă Akim este încă micuț să aibă anumite preocupări, dar crește și ne bucurăm de fiecare zi împreună. Dominic îl iubește foarte mult și are grijă de el”, povestește Antonia, care atunci când nu este pe scenă, are grijă să se ocupe de treburile casnice. ”Când sunt acasă, îmi place să fac curățenie, sunt o persoană organizată și obsedată de curățenie. Și îmi mai place și să fac dulciuri, însă nu să spăl și vase”, a mai spus jurata ”The Four – Cei 4”.

Cine intră în lupta finală la ”The Four – Cei 4”

Sâmbătă seara, de la ora 20.00, la Antena 1, Vlad Musta, Maria Cojocaru, Alexandra Crișan și Marcel Roșca intră în lupta finală la ”The Four – Cei 4”. De această dată, Cei 4 trebuie să le țină piept, mai întâi, celor doi foști concurenți pe care voturile publicului i-au ajutat să revină în marea finală. După cele două dueluri, cei patru rămași se vor lupta între ei, pentru marele premiu ”The Four – Cei 4”!

Angelo Simonică, Alex Florea, Lu’Chan, Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Izabela Simion, Ruxandra Anania, Francesca Ilie, Dragoș Udilă și Amalia Uruc sunt cei care au ocupat de-a lungul celor zece ediții un loc pe scaun și care au putut fi votați pentru a se întoarce direct în finală. Numele celor doi aleși de telespectatori pentru a reveni în luptă vor fi aflate sâmbătă seară, la începutul emisiunii.

