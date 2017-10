Antonia a lansat piesa “Amya” cu videoclip official. Imaginile cu iubita lui Alex Velea sunt cu adevărat incendiare, iar aceasta este mai sexy ca niciodată.

“Amya” a fost compusă de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea (Rashid), produsă de Răzvan Matache și Florin Buzea, mix și master Sergiu Musteață. Videoclipul piesei a fost filmat și regizat de Khaled Mokhtar, cu care ANTONIA a mai lucrat și pentru “Marabou”, “Greșesc”, dar și pentru single-ul anterior “Iubirea mea”. De imaginea ANTONIEI s-a ocupat Ema Uță (make-up), Sorin Stratulat (hair styling), Cristina Crăciun (ținute).

Single-ul „Iubirea mea” lansat în vara acestui an a cucerit radiourile și televiziunile muzicale, iar pe YouTube are peste 23 de milioane de vizualizări. În urmă cu câteva luni, Antonia a fost implicată și in show-ul de televiziune „Uite cine dansează”, prima experiență într-o emisiune de dans a acesteia. De curând, artista a lansat propria linie de merchandise, care are ca produse tricouri și bluze cu pozele ANTONIEI sau logo-ul de artist. Recent, Antonia a vorbit despre relația cu Vicenzo Castellano.

