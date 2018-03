Anunțul făcut de Adelina Pestrițu despre bebelușul ei. Bruneta a postat pe contul de socializare o fotografie, în care burtica de gravidă este mult mai vizibilă. Vedeta este gravidă în aproape patru luni și trăiește cea mai fericită perioadă din viața ei.

Adelina Pestrițu a primit cea mai frumoasă veste odată cu aniversarea vârstei de 31 de ani. Bruneta și iubitul ei vor deveni părinți peste aproape 5 luni. De altfel, fosta prezentatoare tv a publicat prima fotografie cu iubitul ei, Virgil, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Adelina și-a anunțat fanii că bebelușul a început să miște, după ce aceștia au felicitat-o pentru sarcină și pentru faptul că arată atât de bine. “Si a inceput sa miste din ce in ce mai des”, le-a spus ea internauților.

“Dragii mei prieteni, varsta de 31 de ani a venit cu cel mai minunat dar pe care puteam sa-l primesc vreodata. Eu si iubitul meu, Virgil, suntem fericiti sa impartasim cu voi vestea ca vom deveni parinti. Fericirea noasta este cu atat mai mare cu cat in curand vom sarbatori si un an de relatie. Suntem coplesiti de emotii si abia asteptam sa treaca cele 6 luni ramase pana vom fi 3. Speram sa ne descurcam bine in rolul de parinti. ?”, a fost mesajul transmis de Adelina Pestrițu.

Citește și