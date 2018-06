Ştefania şi-a lansat o nouă piesă, motiv pentru care a fost nevoită să învețe limba spaniolă. Expresia pe care a învăţat-o în această limbă străină este “estoy embarazada” care se traduce prin “sunt însărcinată”.

“Noi femeile suntem fatale, suntem veninul bărbaţilor şi vă cucerim prin ceea ce facem. Avem cam un an şi şase luni, dar cred că avem un an de relaţie. A trebuit să învăţ spaniolă, că nu ştiam deloc. Am învăţat şi acum ceva: estoy embarazada (n.r sunt însărcinată)” a spus Ştefania la tv.

“Hai lasă-mă…. atâta știe… Nu cred… e embarazada (n.r. însărcinată)? Atât știa ea” a intervenit repede Speak.

Citește și