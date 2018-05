Anunțul făcut de Magda Vasiliu, la un an de când a plecat la Roma să-și trateze băiețelul de cancer. Fosta știristă de la Prima tv a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant, în care dezvăluie care este starea de sănatate a lui Vladuț și cum a fost pentru familia ei, anul care a trecut.

Magda le-a mulțumit medicilor pentru susținerea și atenția pe care au acordat-o lui Vlad. Soțul vedetei și mama acestuia au fost în permanență alături de Magda și băiețelul ei. Din fericire, Vlad se simte mult mai bine, după cum spune mama lui.

“Astăzi se împlinește un an de cand am ajuns la Roma…Un an în care am sperat, am suferit, am invatat, am plans, m-am bucurat și am aflat ce înseamnă cu adevărat cancerul….Un an de chimioterapie, o interventie chirurgicala, aplazie, analize săptămanale, investigatii amanuntite, reevaluari facute ca la carte….Grazie unor medici de un profesionalism incredibil precum Ida Russo GM Milano, Aurora Castellano, Deborah Di Pasquale, Marco Giordano , dar si multumita unor asistente care i-au venit mereu in intampinare lui Vlad , astazi, copilul meu este in remisie totala, completa…Am vazut ce înseamna un spital dedicat cu adevarat copiilor, am vazut cum trebuie sa fie ingrijiti cu adevarat copiii oncologici, am învatat să am incredere până în panzele albe în deciziile medicilor și în priceperea si indemanarea asistentelor. …Nu pot decat sa le multumesc la nesfarsit din tot sufletul meu …cuvintele, evident, nu vor putea niciodata exprima recunostinta mea toata.. Iar fara Cosmin Stoian , sotul meu și fara mama lui, o doamna si o mama in adevaratul sens al cuvantului, toata calea parcursa de Vlad ar fi fost una anevoioasa, daca nu chiar imposibila….Nu-mi doresc decat ca intr o zi, copiii romani sa nu mai fie nevoiti sa plece in tari straine pentru a avea o sansa la viata…”, a scris Magda Vasiliu pe contul de socializare. În vara anului trecut, Magda Vasiliu a anunțat că băiețelul ei a fost diacnosticat cu cancer.

