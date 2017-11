Anunțul neașteptat venit din partea Andreei Bălan la început de săptămână. Nici nu s-a întors bine din vacanță, că deja are planuri pentru sărbătorile de iarnă. Interpreta a anunțat pe facebook, lansarea unei noi piese.

Andreea Bălan și-a surprins din nou fanii cu o veste mult așteptată. Vedeta lucrează deja la un nou single și a împărtășit bucuria cu prietenii virtuali.

Andreea Bălan s-a întors recent din vacanță



“Îmi place să vă surprind #FanteziaDeIarna #incurand”, a scris Andreea Bălan pe Facebook.Andreea Bălan a devenit mămică pentru prima oară în luna octombrie a anului trecut, atunci când a adus pe lume o fetiță care a primit numele Ella.

În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Andreea Bălan a povestit prin ce peripeții a trecut cu fiica ei în timpul vacanței.

„Am fost greu, dar a fost foarte frumos. Am urcat 2 zile la rând câte 1.350 de trepte. Ella când vede altceva… Ne-a fost greu cu trezitul noaptea, pe avion nu voia să stea legată cu centura. Cred că am luat o decizie bună”, a declarat Andreea Bălan. „Am un pian acasă şi m-a văzut cântând. Îi place să bată la clape, am văzut. Zâmbetul ei mă calmează şi mă relaxează„, a mai spus Andreea Bălan.

Citește și