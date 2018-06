“Cea mai grea întâmplare din viata mea… eram in clasa a 12-a când majoritatea colegilor mei împlineau 18 ani, erau majorate săptămânal. Înainte de a merge la majoratul unei colege, urma sa ne întâlnim cu “gasca” foarte aproape de casa părinților mei, n-am apucat sa ajung fiindcă am fost atacată pe trotuar de un barbat! Mi-a furat telefonul fiindcă altceva nu prea aveam la mine, m-a lovit și m-a aruncat de pământ. A fost primul șoc care m-a marcat, fiindcă din acel moment nu merg singura pe strada. Dacă e zi și ma aflu intr-o zona plină de oameni, îndrăznesc, dar dacă se înnoptează, sincer am mereu in gând acea imagine de atunci. Este amuzant ce va spun acum, dar și când ma întorc de la eveniment e necesar de la mașina pana in casa sa fie cineva cu mine. Din păcate orice întâmplare de genul, ne afectează psihic și nu dispare niciodată.“, ne-a dezvaluit indragita intrepreta de muzica populara, Andrada Bârsăuan.

Andrada Bârsăuan şi Lazăr Arman sunt doi tineri frumoşi, talentaţi, populari şi formează un cuplu de succes atât pe scenă cât şi în realitate. Au cucerit publicul cu iubirea si melodiile lor, iar acum se pregatesc de nunta. De când s-au văzut prima oară şi-au dat seama că sunt suflete pereche, iar la doar nouă luni de relaţie, aceştia s-au mutat împreună. Au simţit că sunt făcuţi unul pentru celălalt, iar până la pasul cel mare nu a mai fost decât un pas. La scurt timp, Andrada a fost cerută în căsătorie, chiar de ziua ei de naştere, iar anul ce urmează, în 2019, vor face două nunţi! Da! Nu este o glumă! Vor face o nuntă la Satu Mare, de unde provine artista, şi una la Bistriţa Năsăud.

