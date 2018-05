Artistul Kale lansează piesa “Sună-mă”

“E o situație obișnuită între doi oameni care, deși se iubesc, s-au certat și niciunul nu face vreun pas spre împăcare. Am lăsat un număr de telefon prin mesajele mele din videoclip. Sunați să vedeți ce se întâmplă”.

Videoclipul este regizat de Nicu Drăgan și a fost filmat în centrul Capitalei. Muzica este compusă de Florin Boka, Șerban Cazan, Alex Caletean, Cristian Pascu, Alexandru Radu, iar textul este de Alex Caletean și Cristian Pascu.

“Sună-mă” e una dintre piesele mele de suflet, pe care abia am așteptat să o împart cu voi. Are influențe R’n’B și trap, stilurile cu care mă identific cel mai bine, iar pe viitor pot spune sigur că o să mă auziți și mai des în acest mix musical,” completează artistul. Kale a început să facă muzică în Timișoara, unde închiria studiouri și compunea piese pe care le poșta independent pe YouTube. I-a urmărit constant pe The Weeknd, Kendrick Lamar, G-Eazy, Bryson Tiller sau Charlie Puth, iar când a ajuns în echipa HaHaHa Production, văzându-i la treaba, în studio, pe Smiley, Dorian și DOC, s-a simțit inspirat și mai mult să facă muzică. Cântă, compune și o face cu pasiune.

Citește și