De ziua ei, Andrea Bălan a postat imagini cu familia ei, pe contul de socializare, alături ce care a scris un mesaj, în care le mulțumește tuturor pentru susținere și mesajele frumoase.

” Am avut vise si am crezut in ele. Nu am stiut drumul, ci destinatia si viata m-a adus sa fiu implinita si fericita alaturi de familia mea. Multumesc tuturor pentru mesajele frumoase de azi ??❤️???”, este mesajul Andrei Bălan.

Soțul Andreei Bălan, în rolul unui producător de filme pentru adulți, în cel de-al patrulea episod al serialului ”Băieți de oraș”, difuzat duminică, de la ora 22.00, la Antena1.

