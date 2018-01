Aurel și Alexandra de la “Insula Iubirii” au recunoscut totul. Cei doi au vorbit despre ce s-a întâmplat atunci când au decis să facă parte din show. După încheierea show-ului, aceștia s-au despărțit.

„Chiar în față când să semnăm contractul, i-am spus că nu vreau să mai merg. I-am spus: mă duci acolo unde îmi place mie: distracția, femeile. Ea a vrut să mă pună la încercare, să vadă dacă facem nuntă, dacă ne căsătorim. ȘI ne-am dus ca să ne distrugem tot viitorul. Am ajuns acasă la ea, am zis să stăm o săptămână să vedem dacă ne împăcam, nu am mai reușit”, a povestit Aurel.

Pe de altă parte, Alexandra a mărturisit la Antena Stars: „Pentru că nu s-a mai putut, a continuat să facă fix ce a făcut și în emisiune. Putea să fie puțin mai direct sau mai sincer”.

