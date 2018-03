Avocata Israelei Vodovoz, dezvăluiri despre ultimele zile din viața afaceristei. Rodica Bucur a lămurit cauza morții afaceristei și a ținut să precizeze că aceasta nu suferea de depresie.

Avocata Israelei a mărturisit că aceasta nu a fost singură în ultima perioadă, ci înconjurată de oameni care ţineau la ea.

“Liviu nu se bucură şi nu s-a bucurat de respectul meu, vreau să precizez asta. Am fost plecată din ţară, am vorbit înainte de 1 martie,nu era într-o stare prea bună. Dar vreau să mai menţionez faptul că era înconjurată de oameni care o iubesc, nu a fost niciodată singură. Nu putea fi vorba de depresie, pentru un om atât de dinamic, nu putea fi atinsă de depresie. Ea încerca să îi ajute pe oameni şi îşi lua şi din bugetul ei. Israela avea dorinţa Am făcut diligenţe şi am luat legătura cu persoane din Franţa unde anul trecut a stat Liviu o perioadă, să vedem ce putem face dacă nu, mai sunt şi alte posibilităţi de a îl anunţa. Nu există altceva, este vorba despre moarte naturală… exact ( n.r. accident cerebral vascular). Nu a fost vorba de intrare prin efracţie sau altceva. Ea îţi ţinea boala în mâini, nu ştiu dacă a mai fost vorba de o gripă sau de altceva” a declarat Rodica Bucur în cadrul emisiunii “Star Matinal”.

Israela a fost găsită moartă, în locuinţa ei, după ce timp de câteva zile, nimeni nu mai ştia nimic de ea.

“Fiul spiritual” al Israelei a vorbit despre ultimele momente din viaţa acesteia. “Am vorbit acum o săptămână cu ea și mi-a spus că se simțea mai rău și de aceea nu ieșea din casă. Se simțea din ce în ce mai rău. Am vrut să mă duc în vizită, dar mi-a zis că nu primește pe nimeni din cauza energiilor. Făcea un tratament în care doctorul i-a spus să nu aibă tangențe cu nimeni, în casă”, a declarat Cristi Pietricică.

