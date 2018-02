Aylin Cadîr, primele declarații despre sarcinile pierdute.Artista are acum doi copii, Pavel, în vârstă de 2 ani jumatate şi Amza, de doar 3 luni, însă în urmă cu ceva timp, interpreta și soțul ei, Traian Paicu au trecut prin momente grele.



„Eu la nuntă îmi închipuiam că o să am o fetiţă şi un băiat, dar mi-au ieşit doi băieţi. Asta e. Dacă o fi să fie, dar în principiu mă opresc aici. Dacă aş avea garanţia că ar ieşi o fetiţă, poate aş face un efort. Dar nu există această garanţie. Noi am încercat să facem copii demult, nu ne ieşea. Am avut patru sarcini oprite în evoluţie şi nu a fost plăcut. Şi acum când vorbesc e încă dureros. La prima sarcină oprită, a fost o mini tragedie la noi în familie. Toţi eram super bucuroşi, dădusem telefoane la părinţi, la naşi şi era o bucurie generală care s-a terminat foarte brusc la 10 săptămâni. Nu ştiam că este o situaţie generală, că multe femei au trecut prin asta. Cred că corpul pur şi simplu se pregătea să primească treaba asta care nu e un lucru simplu de dus”, a povestit Aylin, la Antena 1.

„De acum tot ce fac este opus. Am socotelile făcute cu lumea asta, şi tot ce vine de aici, e în plus. Ne gândisem la adopţie. Aşteptăm să crească băieţii. Dar nu ne pierdusem speranţa, nici nu le mai număram. Simţeam că se va întâmpla”, a mai adăugat aceasta.

Aylin a vorbit și despre relația cu soțul ei: „Nu mai e la fel ca înainte. Pot să-ţi zic că ne merge foarte bine, sunt fericiţi, mulţumiţi, dar copii nu mai facem.

