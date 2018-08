„Copilul meu împlinește 8 luni în urând. Bea foarte mult lapte, nu mai alăptez, nu aveam cum să-l satur pe Alvin, vreodată. Nu mănâncă cine știe ce, mănâncă doar 150 de ml de lapte. Facem băiță, îi spunem poveștile, după care mai stau și eu cu Ionuț de vorbă măcar o jumătate de oră. Îl pun pe picioare și apoi mai consum puțină energie. El are 10 kilograme! M-a învățat domnul doctor cum să mă ridic, mi-a zis că nu trebuie să mă ridic brusc, îl pun în premergător câte 5 minute, s-a răsturnat cu premergătorul, este un adevărat argint viu. Sunt genul acela de mămică disperată. Am dat afară bona pentru că nu îl îngrijea așa cum trebuie. Eu, pe noapte, dorm între 4-6 ore. Ziua trebuie să stau lipită de el, să nu mă mișc, pentru că dacă simte că mă mișc, se trezește. Azi am reușit să mănânc de două ori!', a povestit vedeta, la „Agenția VIP'.

