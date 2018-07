Acum 10 ani aflam că nu prea am cum să fac un copil, dar la câteva luni insa, dupa vestea asta in ciuda pronosticurilor aveam să aflu că sunt însărcinată . Dupa 9 luni de sarcină, cum nu doresc nici dusmanilor mei, s-a nascut exact când a vrut el, nu cum fusese planificat minutios de mine, dragostea vieții mele! Asteptam un leu dar a venit un Rac pentru care zilnic îi mulțumesc lui Dumnezeu ! Pe 18 iulie , la ora 11. 52 nășteam cu 3 zile înainte de ziua din planul meu. În viața mea n-am văzut pe cineva să zambeasca mereu , sa nu vada decat jumatea plina, să nu-și doreasca decât armonie, sa fie capabil de atata empatie, sa ii respecte pe cei din jur atat de mult și să fie dispus sa ofere mereu iubire și vorbe bune. Copilul ăsta determinat pentru care familia înseamna totul pe lume, m-a învățat să cred în minuni, să iubesc neconditionat, să pot ceea ce habar nu aveam ca voi fi in stare. Simplul fapt ca AM un copil mi se pare cea mai mare realizare, dar faptul că am ASA un copil mi se pare absolut incredibil .La mulți ani minunea mea de 9 ani', a scris Ileana Badiu pe contul de socializare.

Ajunsă la pragul vârstei de 44 de ani, Ileana Badiu nu doar că nu-și arată vârsta, dar arată impecabil. Ileana a descoperit secretul anti-aging și îl împărtășește tuturor celor interesate de un mod de viață sănătos.

Citește și

Românii care călătoresc cu mașina în Grecia, în pericol. Codul Rutier a devenit extrem de drastic. Se rețin permisul, talonul și plăcuțele