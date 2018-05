Oana a ajuns de urgență la spital, imediat ce fiul ei a fost mușcat de un câine pe stradă. Maxim nu a fost internat, pentru că vedeta a refuzat acest lucru.

“Toată birocraţia de alergat la spital şi sperietura copilului, astea au fost problemele cele mai mari. Lângă grădiniţa lui Maxim este o casă, de ţigani… e o casă coupată fraudulos, e un monument istoric. Acolo, ei neavând garduri şi curte, sunt nişte căţei care am înţeles că au carnete de sănătate şi vaccinuri, unul dintre ei a sărit la Maxim, el s-a speriat foarte tare şi l-a muşcat. Tot ce înseamnă o muşcătură înseamnă internarea pentru cel puţin 24 de ore. De turbare se moare. Erau foarte mulţi copii bolnavi la spital bolnavi, am semnat pe propria răspundere şi am plecat. Pe vremea noastră se făceau vaccinurile în burtă, acum se fac în mânuţă. Mai bine să nu se întâmple… spune în continuare că l-a muşcat un căţel, nici nu a dormit prea bine. Nu e ok ca aceşti căţei să fie în libertate. Poliţia a intervenit foarte repede. Am stat cel puţin două ore pe holurile spitalului şi hingherii au venit şi au ridicat căţeii. Era un căţel mic, nici nu se aştepta. Putea să rămână cu degetul în gură. Ne-au întrebat dacă vrem să îi dăm în judecată. Nu am cu cine. Respectiva familie sau familiile… primăria ar trebui să le ofere o locuinţă”, a spus Oana Ioniţă la Antena Stars. Recent, Oana Ioniță a vorbit despre familia ei, de care este foarte mândră.

