După peste 16 ore în mașină prin țară și alte câteva ore bune de zbor, nedormiți absolut deloc, au ajuns în Kazakhstan, unde au avut altă surpriză.

“Imediat cum am ajuns, am mers spre hotel să ne schimbăm și am fost anunțați că e posibil ca programul să fie schimbat, pentru că venea o mare furtună. Ne-a fost teamă să nu fie anulat show-ul, pentru că oamenii ne așteptau” povestește Tudor.

De la hotel, băieții de la Fly Project au fost luați de o mașină care i-a dus până la un moment dat, când furtuna era în toi. Apoi au fost preluați de altă mașină de teren, care i-a dus în siguranță până la scenă, pentru că erau noroaie foarte mari și foarte multă apă, făcând drumul aproape imposibil de traversat.

“Deși a plouat torențial pe toată durata show’ului, lumea nu a plecat, oamenii au cântat și dansat cu noi pe fiecare piesă, uzi până la piele, plini de noroi, s-au bucurat de fiecare clipă, nu le-a păsat deloc de vreme, a fost o atmosferă incredibilă” spune Tudor. Piesele Fly Project sunt hituri și în Kazakhstan, fiind de fiecare dată primiți foarte bine și având show’uri cu mii de oameni în delir, care le fredonează piesele.

Concertul din Kazakhstan face parte din turneul internațional #WeMakeTheWorldDance, pe care Fly Project l-a inceput în luna mai.

