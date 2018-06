“Suntem foarte fericiţi că am făcut cel mai frumos pas, că ne iubim, că suntem cei mai buni prieteni, că avem toate posibilităţile. Am avut o zi agitată. Nu mai stau bine fizic, obosesc repede, nu mai am răbdare să caut rochii şi accesorii. Luna trecută m-am ocupat de acestea. Tata nu a făcut o şedinţă cu mine. Noi am avut această şedinţă cu multe luni mai devreme, ne-a urat tot ce este mai frumos şi el este mereu lângă noi. Eu când îl văd pe tata că începe să plângă încep şi eu. E un bărbat foarte sensibil. Nunta este pe doi ani, trebuie să ne gândim foarte bine pentru că vrem să iasă un eveniment foarte frumos”, a spus Betty Salam la Antena Stars.

“Este un moment emoţionant. Nunta nu va mai fi în august şi ne-am gândit că să simtă şi ea mai bine cu burtica mai mică. Urmează botezul la anul. A fost ceva spontan, noi eram cu pregătirile pentru august şi apoi am căzut de acord să facem mai devreme. În august este şi foarte cald, am vrut să facem ceva restrâns. Florin mi-a spus că sunt şucar, să am grijă de fata lui, de nepotul lui şi să ne iubim aşa cum ne iubim şi astăzi”, a spus Cătălin Vişănescu.

Citește și