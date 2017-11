Beyonce de România are grave probleme de sănătate. La insistențele mamei ei, aceasta a mers din nou la spital pentru investigații, iar vestea dată de medici nu a fost deloc bună. Fosta iubită a lui Nicolae Guță se teme pentru fiica ei.

Beyonce de România este din nou suspectă de cancer. „Aveti niste ganglioni. Aveti in axila niste ganglioni, sunt durerosi, se si simt la mana. Formatiune nodulara, un nodul. Nu este chistic, este o tumora mai solida. Va trebui sa faceti niste examene pentru a pune un diagnostic mai corect. Aveti un ganglion axilar. Este destul de mare, dar se poate scoate. Nu ar fi trebuit sa se evidentieze atat de tare. Nu trebuie sa intrati in panica, trebuie sa faceti mai multe investigatii”, a declarat medicul la Kanal D.

Beyonce de România este plină de noduli care o dor foarte tare

” Am mai avut probleme si la sani, dar si genital. Am mai fost suspecta de cancer. Ma doare acolo si cand ma spal. Este cancerigen? Ma doare foarte tare acolo unde am ganglion si aici, intre sani. Ma gandesc la copilul meu, nu la mine. Acum ma gandesc la cancer, la ce este inauntru. Ma gandesc numai la Anais, nu ma mai gandesc la sani, la reconstructie”, a declarat Beyonce de Romania. „Fix de ce imi era frica m-am lovit, de cancer. Am tot sperat sa nu am nimic, acum trebuie sa mai fac si alte investigatii. Faptul ca am dureri mari ma duce cu gandul ca am ceva, prima data cand am fost suspecta de cancer nu aveam dureri. Daca este cancer ce o sa fac? Ce o sa faca copilul meu fara mine?”, a mai spus Beyonce de Romania. În luna februarie a acestui an, Beyonce de România și-a arătat în direct la tv, sânul necrozat.

