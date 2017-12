Beyonce de România a primit rezultatul după ce a făcut RMN-ul. Artista a aflat că, în ciuda problemelor cauzate de noduli, nu are cancer.

Beyonce de România nu are cancer, iar rezultatul RMN-ului l-a aflat în cadrul emisiunii de la Kanal D. Artista a făcut mărturisiri emoționante.

Beyonce de România nu suferă de o boală gravă așa cu credea

„Am cheltuit foarte multi bani cu analizele, ea mi-a dat bani pentru analize, din salariul ei. Mi-a zis: ‘ce se face copilul fara tine. Mai bine faci analize’. Am 25 de ani, de ce trebuie sa trec tocmai eu prin toate astea”, a spus Beyonce de România la Kanal D. Dupa 3 ore petrecute in spital, i s-a facut rau in clinica si nu a rezistat la RMN. „Mi s-a facut rau pe acolo. Am facut atac de panica. Am rezistat 25 de minute, mai aveam 8 si am apasat butonul de alarma. Mi-e foarte rau” . „Ma bucur ca nu am cancer. Plang de fericire”, a declarat Beyonce de Romania.

Citește și

Eveniment memorabil pentru medicina românescă. Doi români au fost acceptați în Academia Franceză de Medicină / FOTO