Bianca Brad este fondatoarea unei organizații inedite, prin intermediul căreia sute de oameni comemorează copiii. În urmă cu ceva ani, vedeta și-a pierdut fetița nenăscută.

Pe 15 octombrie, de “Ziua internationala a comemorarii bebelusilor si a copiilor”, Bianca Brad vrea să creeze un “val de lumina virtual”.

“Aprindeti una sau mai multe lumanari, duminica, 15 octombrie, intre orele 19:00 si 20:00, fotografiati sau filmati si postati-le pe pagina personala si pe pagina asociatiei. Ingerii se vor bucura, sufletele ni se vor lumina…Doamne ajuta!”, este mesajul transmis de Bianca Brad.

“Dorinta noastra este, ca prin acest eveniment de comemorare, sa determinam cresterea solidaritatii umane si sa sensibilizam societatea vizavi de astfel de drame, oferind astfel alinare parintilor indoliati, dar si sa atragem atenţia asupra ratei ridicate a mortalitatii infantile din Romania. La eveniment poate participa oricine, aprinzand lumanari oriunde s-ar afla. Din spirit de solidaritate, si pentru a le arata parintilor indoliati cata lume le este alaturi, am aprecia daca s-ar posta in spatiul virtual, cat mai multe „Live”-uri si poze cu una sau mai multe lumanari aprinse. Pentru a fi mai usor de reperat, ar fi ideal ca imaginile respective sa fie insot ite de #ValuldeLumina”, se arata si in comunicatul Organizatiei EMMA.

Au trecut aproape 10 ani de când Bianca Brad și-a pierdut fetița. Actrița și-a făcut curaj să vorbească despre drama prin care a trecut, la nouă luni de la tragedie. Aeasta arecunoscut că a vrut să se sinucidă.

