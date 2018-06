Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit, iar acum vedeta Kanal D trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Tristan Tate.

“E şi gelozia aia constructivă. Dacă bărbatul de lângă mine nu e minim gelos, am impresia că nu mă iubeşte. Femeile sunt geloase atunci când au motiv. Oricât ar nega bărbaţii, când o femeie începe să caute, să toace, e clar că are motive. Nu are cum să fie o relaţie perfectă şi să te apuce din senin gelozia”, a relatat Bianca Drăguşanu în cadrul emisiunii de la Kanal D. Zilele trecute, Tristan Tate și Bianca Drăgușanu au ieșit în oraș, în centrul Capitalei. Cei doi se comportă ca doi liceeni îndrăgostiți.

Citește și