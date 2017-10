Bianca Drăgușanu și-a început ziua în lacrimi și asta pentru că a avut parte de un moment emoționant, petrecut la atelierul ei de creație vestimentară.

Bianca Drăgușanu a povestit ce a impresionat-o la o bunicuța care a venit însoțită de fiica și nepoată, la atelierul ei.

Bianca Drăgușanu și-a început ziua în lacrimi, din cauza emoțiilor puternice

„Ştiţi că eu sunt foarte activă de foarte de dimineaţă. Acum am venit de la atelier. Am avut o programare la 9 fix. A venit o miresică, mama ei şi bunica. Se marită la o lună şi jumatate de cand l-a cunoscut pe ginerică. Am rămas mută de uimire. Cum să te măriţi atât de devreme? M-a vazut bunica şi mi-a răspuns că aşa l-a cunoscut şi ea pe bunicul şi a fost cerută de nevastă după 3 zile. Bunicul cunoscuse o fată la un moment dat, au trecut pe lângă o groapa, ea i-a dat drumul şi a trecut, l-a luat iar. Dar, când a ieşit cu bunica… Ea l-a ţinut de mână, au trecut împreună peste groapă, a doua zi au înfruntat ploi, aşa şi-a dat bunicul seama cş ea e femeia perfectă pentru el. A cerut-o de nevastă spunându-i că nu îi este frica, pentru că ştie că mereu vor trece peste greutăţi ţinandu-se de mână! Mi-au dat lacrimile când am auzit povestea asta! Părea dintr-un roman! Părea la fel de fericită ca acum vreo 45 de ani, cand l-a cunoscut pe soţul ei. Avea o sclipire în ochi, de dragoste adevărătă!”, a declarat Bianca Drăguşanu în cadrul emisiunii de la Kanal D. Bianca Drăgușanu l-a șocat zilele trecute pe Victor Slav, după ce a dezvăluit lucruri din intimitate.

Citește și