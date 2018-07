Cerbul de Aur continuă tradiţia recitalurilor susţinute de nume importante ale muzicii internaţionale. La 50 de ani de la prima ediţiei, Televiziunea Română a pregătit pentru spectatorii din Piaţa Sfatului şi telespectatorilor din faţa micilor ecrane un Festival cu numeroase concerte ale artiştilor români şi străini de top.

Cerbul de Aur 2018 – o ediţie aniversară pe a cărui scenă vor urca cei care ne-au cucerit cu hituri precum „You’re Beautiful” sau „Goodbye My Lover” ori „This Is The Life”, adică britanicul James Blunt şi solista din Scoţia Amy Macdonald. Dar nu numai! Afişul Festivalului internaţional organizat de TVR este ţinut şi de artişti de pe primele locuri la Eurovision Song Contest: câştigătoarea marelui trofeu Gigliola Cinquetti (1964) şi cipriota Eleni Foureira, ocupanta locului secund în 2018.

Celebrul violonist şi compozitor Edvin Marton, apreciat pentru stilul său unic de a îmbina muzica clasică cu pop-rock-ul, va fi, de asemenea, prezent la Festivalul de anul acesta. Veştile bune nu se opresc aici, organizatorii promit încă un artist de top pe scena Festivalului.

Recitalurile, programate pe întreaga perioadă a festivalului – 29 august – 2 septembrie, vor fi momente de respiro pentru concurenţii înscrişi în Concursul Internaţional de interpretare Cerbul de Aur. În acest an, în competiţia pentru Marele Trofeu vor intra 18 concurenţi (detalii, aici: http://cerbuldeaur.ro/finalisti/)

Pentru cele cinci zile ale Festivalului, organizatorii au pus în vânzare mai multe categorii de bilete – Club Cerbul de Aur, VIP, Categoria 1, Categoria 2 şi Categoria 3 şi abonamente -, cu preţuri pornind de la suma de 50 de lei. Acestea sunt disponibile pe site-ul Eventim.ro (http://www.eventim.ro/ro/bilete/cerbul-de-aur-2018-brasov-piata-sfatului-499344/event.html) şi în reţeaua magazinelor partenere: Orange, Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărturești, Diverta si Humanitas.

În anul Centenarului României şi semicentenarului festivalului, Cerbul de Aur va avea un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului şi recitaluri ale invitaţilor speciali. Festivalul se va încheia cu show-ul România Centenar, un spectacol ce va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română.

Festivalul Cerbul de Aur, prezentat de Mădălina Ghenea și actorul Gabriel Garko

O româncă și un italian au fost aleși pentru a prezenta festivalul Cerbul de Aur, care se va desfășura începând cu data de 28 august, în Brașov. Este vorba despre Mădălina Ghenea și actorul italian Gabriel Garko. Cei doi au mai prezentat împreună și festivalul Sanremo, ediția din anul 2016.

Actorul Gabriel Garko, în vârstă de 46 de ani, este un adevărat sex simbol în Italia. În afara carierei actoricești, Garko a cochetat și cu lumea modelingului.

Libertatea, în juriul Cerbul de Aur 2018

„Libertatea’ este în juriul de selecție al Festivalului „Cerbul de Aur’, prin reporterul Andreea Archip. Din juriu mai fac parte Daniel Jinga, Andrei Tudor, Liana Stanciu Georgescu, Felix Crainicu, Gabriel Scîrlet şi Smaranda Vornicu Shalit. Juriul de selecție va alege cine urcă pe scena Concursului Internaţional Cerbul de Aur 2018.

Artiștii se pot înscrie până pe 11 iulie, pe site-ul oficial. Artiştii înscriși în selecția festivalului-concurs vor fi evaluați de un juriu format din șapte profesionişti. Compozitor și dirijor, Daniel Jinga este maestru de cor al Operei Naționale din Bucureşti şi dirijor al Orchestrei Simfonice Muntenia din Târgovişte. Doctor în muzică, este fondator și dirijor al corului de cameră Accoustic și a colaborat în proiecte simfonice cu mari artiști români precum Phoenix, Gheorghe Zamfir sau Smiley.